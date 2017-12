Defensoria pede liberdade para índios presos de Humaitá A Defensoria Pública da União (DPU) entrou nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, com novo pedido de habeas corpus para libertação de cinco índios da etnia tenharim, presos sob a acusação de terem matado três homens brancos, em dezembro de 2013, no município de Humaitá, sul do Amazonas. Os índios Domiceno, Gilson, Gilvan, Valdinar e Simeão estão presos preventivamente no Centro de Ressocialização do Vale do Guaporé, em Porto Velho (RO), desde 30 de janeiro.