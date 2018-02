Defensoria terá que prestar assistência jurídica no RJ A Justiça condenou hoje a União a prestar assistência jurídica gratuita à população de baixa renda da região de Macaé, no Rio de Janeiro, por meio de sua Defensoria Pública (DPU). As partes envolvidas (Ministério Público Federal, DPU e OAB) foram acionadas para que discutam metas para a defesa dos cidadãos de renda insuficiente comprovada dos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus e Conceição de Macabu.