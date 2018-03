Defesa Civil alerta para temporais em dez Estados e DF Onze Estados do País estão sob alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por conta da possível ocorrência de chuvas fortes hoje. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidades manterão as condições de chuva em Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Em alguns momentos, os temporais devem ser acompanhados por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A possibilidade de granizo isolado não está descartada.