Defesa Civil prevê chuva intensa em SP no fim de semana A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 13, boletim meteorológico no qual alerta para a chegada de um sistema frontal no Estado amanhã, (14), que deve trazer chuvas generalizadas e "de intensidade forte, com elevado risco de ocorrerem transtornos, principalmente no extremo sul paulista". A chuva, que deve minimizar os danos da estiagem no Estado deve permanecer durante todo o fim de semana.