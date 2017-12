Defesa confirma indicação de brigadeiro para Anac O Ministério da Defesa confirmou que Nelson Jobim escolheu o brigadeiro Alemander Pereira Filho para um cargo na diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo assessoria de imprensa do ministério, Jobim já encaminhou à Casa Civil o nome de Alemander, que foi diretor do antigo Departamento de Aviação Civil (DAC). A escolha do brigadeiro terá de ser aprovada pelo Senado. Os deputados Rocha Loures (PMDB-PR) e Efraim Filho (DEM-PB), que estiveram hoje com Jobim, haviam dito que Alemander substituirá na Anac o ex-diretor Jorge Luiz Brito Velozo, que pediu demissão no dia 28 de agosto.