Defesa de Nardoni acusa pedreiro de mentir

A defesa do consultor jurídico Alexandre Nardoni e da mulher dele, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, - réus no processo que apura a morte da menina Isabella Nardoni - acusou nesta quarta-feira, 30, uma das testemunhas do caso de mentir "de forma descarada" em juízo e pediu a abertura de um inquérito para apurar crime de falso testemunho. O juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana (zona norte de São Paulo), decidiu não avaliar o pedido nessa fase do processo. Veja também: Irmão de Isabella negou que houvesse ladrão, diz testemunha Saiba o que já foi publicado sobre o crime Para o promotor de Justiça do caso, Francisco Cembranelli, a defesa tentou tornar o pedreiro Gabriel do Santos Neto, de 46 anos, um "suspeito ideal" do assassinato. "Lamentavelmente, eles tentam escolher o suspeito ideal, que é o pobre", disse. Para a defesa, Santos Neto mentiu hoje ao dizer que não houve arrombamento nas proximidades do Residencial London, na Vila Isolina Mazzei, na zona norte da capital paulista, onde a menina foi morta em março. Em reportagem do jornal Folha de S.Paulo, na época do crime, ele falara sobre a invasão numa obra nos fundos do prédio. Nesta quarta, no entanto, negou até ter concedido a entrevista. "O pedreiro mentiu fragorosamente, de forma descarada", disse o advogado dos Nardonis, Marco Polo Levorin, ao fim dos depoimentos. Referindo-se à gravação da entrevista feita pelo jornal com Santos Neto e entregue à Justiça, afirmou: "A fita comprova as palavras dele." Cembranelli, porém, afirmou duvidar até de quem são as vozes no registro. "É prematuro dizer qualquer coisa sobre a fita." Ele disse que, no testemunho, o pedreiro relatou que havia muitas pessoas na construção quando chegou para trabalhar depois do crime e que teve conhecimento de que a Polícia Militar (PM) havia feito uma varredura no local. "É até possível que ele tenha visto um quadro que parecesse com o de invasão", disse. "Mas não foi o que aconteceu." Juri Popular O promotor do caso Isabella, Francisco Cembranelli, disse ter certeza de que os acusados pelo crime, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, vão a júri popular. "Tenho absoluta certeza de que o casal vai a júri popular", afirmou, depois de acompanhar o depoimento de três testemunhas, no Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. Faltam ainda audiências com duas testemunhas de defesa, os peritos contratados pela família Nardoni. George Sanguinetti e Delma Gama serão ouvidos até o final de agosto por carta precatória em Alagoas e Salvador. Depois disso, está encerrada a fase de instrução do processo e caberá à Promotoria e à defesa fazerem suas considerações finais. O juiz Maurício Fossen decidirá então se pronuncia ou não o casal, ou seja, se encaminha o caso a júri popular ou o arquiva. O advogado de Alexandre e Anna Carolina, Marco Polo Levorin, por sua vez, disse, depois dos depoimentos dessa tarde, estar otimista e acredita que o casal não será levado a júri popular. "Esperamos que o casal seja impronunciado. O processo está recheado de muitas provas que beneficiam a defesa", afirmou. Testemunha Uma das testemunhas ouvidas essa tarde, Jéferson Friche, morador do Residencial London, contou ao juiz sobre a conversa que teve com o irmão de 3 anos de Isabella, na noite da morte da menina. Questionado por Jéferson se um ladrão entrara em seu apartamento, o menino teria respondido que "não". Isso pode ir contra a versão da defesa do casal, de que uma pessoa teria invadido o apartamento e matado Isabella, mas não pareceu abalar os advogados dos Nardoni. "A criança pode não ter visto ninguém, assim como o casal também não viu", defendeu Levorin. "A testemunha só falou sobre questões que envolvem o imaginário de uma criança." Mesmo o promotor do caso, Cembranelli, atenuou o relato de Jéferson sobre a conversa com o menino. "São dados importantes, porque a criança estava no apartamento no momento em que tudo aconteceu, mas é prematuro tecer considerações sobre o que disse uma criança para uma testemunha que posteriormente reproduziu isso ao juiz."