Defesa do casal Nardoni pede habeas-corpus no STF

A defesa do consultor jurídico Alexandre Nardoni e da mulher dele, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, entrou nesta segunda-feira, 14, com pedido de habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). O casal é acusado da morte da menina Isabella de Oliveira Nardoni, que foi jogada da janela do Edifício London, na Vila Isolina Mazzei, na zona norte de São Paulo, onde mora o casal, em 29 de março. Veja também: Cronologia do Caso Isabella Alexandre Nardoni e Anna Carolina, pai e madrasta de Isabella, já tiveram, liminarmente, pedidos de liberdade negados no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). O presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, deverá decidir se concede ou não liminar (decisão provisória) para libertá-los.