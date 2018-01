Deficiente visual usa PDA para ´ler´ textos Um novo mundo ficou ao alcance de Tommy Craig nos últimos meses quando ele testou um novo PDA para deficientes visuais, que converte texto em áudio. Com sua ajuda, Craig foi capaz de ´ler´ de tudo, de menus de restaurantes a receitas de novos pratos, bastando posicionar o leitor sobre o impresso e tirar uma foto. Em segundos, o texto impresso chegava aos seus ouvidos. "O leitor fornece acesso a materiais que muitas vezes você simplesmente não lê", disse Craig, 51, em Austin, no Texas, que foi uma das 500 pessoas selecionadas para testar o dispositivo. "Ele certamente torna você mais independente." Em breve, a Federação Nacional para os Cegos (NFB - National Federation of the Blind) irá lançar o dispositivo. "Não é como ter um par de olhos que funcionam, mas é algo nesta direção", disse James Gashel, diretor executivo de iniciativas estratégicas da NFB. Parceria Desenvolvido pela organização e pelo inventor Ray Kurzweil, o dispositivo combina um PDA e uma câmera digital. "Este é realmente a tecnologia mais avançada criada para as pessoas cegas nos últimos trinta anos. É a câmera que fala", disse Gashel. Cerca de três décadas atrás, Kurzweil surgiu com a primeira invenção que convertia texto em áudio. Era um equipamento do tamanho de uma máquina de lavar e que, mais tarde, evoluiu para um software que poderia ser associado a um computador e scanner com a mesma função. Mas a versão mais recente tinha a vantagem inegável da portabilidade. "Sempre foi considerado desejável ter uma máquina de leitura que uma pessoa com deficiência visual pudesse carregar consigo", disse Kurzweil. Existem cerca de 10 milhões de pessoas cegas com visão limitada nos EUA e este número deve dobrar nos próximos 30 anos conforme a população envelhecer, dando ao leitor uma grande base potencial de usuários. A federação espera que o leitor, que custa cerca de US$ 3500, será vendido pela empresa Kurzweil Education Systems, e também estará disponível para venda online. Kurzweil acredita ainda que, no futuro, o leitor será capaz de identificar forma mais complexas como objetos e pessoas.