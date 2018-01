Deixe o teclado de lado e faça um vídeo

O analista de sistemas Sérgio Matanovic se considera um homem romântico. Tanto que resolveu sacar a viola para fazer uma serenata para a namorada. Não, o rapaz de 34 anos não ficou cantarolando debaixo da janela da amada: ele mandou um vídeo por e-mail feito com a sua, pasmem, webcam. A declaração não demorou nem cinco minutos para ser realizada, pois ele utilizou uma maneira nova, diferente e prática de se mandar um recado para alguém via internet. Em vez de escrever algo, envia-se um pequeno vídeo. Sérgio faz isso para se comunicar com clientes de sua empresa por e-mail e até ao enviar scraps para amigos do Orkut. "Acabou o lado impessoal do e-mail e do telefone, em que não se vê quem está do outro lado. Como vendedor, a videomensagem me ajuda porque a pessoa do outro lado pode realmente ‘me conhecer’", explica. Para fazer uma videomensagem não é necessário uma câmera de vídeo ou um microfone de primeira linha, muito menos entender de edição de áudio e vídeo. Basta conectar uma webcam ao computador e escolher um site que realize as tais videomensagens. Elas são simples e práticas de se fazer, pois também não exigem que se baixe algum programa específico para a gravação: basta escolher o site certo para essa tarefa. O analista utiliza o YvideoO, mas há vários serviços gratuitos na web que oferecem, ao mesmo tempo, ferramentas de "record player" e "vídeo player". Alguns sites, como o EyeJot, pedem que se faça um cadastro antes de gravar. Isso é bacana porque você cria um perfil pessoal e pode ter acesso ao histórico de suas filmagens. Outros, como o Vlip e Fixn, fazem a gravação diretamente. O primeiro passo para gravar uma videomensagem é ter uma webcam ligada no micro. Ela pode até ser baratinha e simples: o crucial é possuir microfone embutido, algo comum nos modelos mais básicos à venda. Ao entrar nesses sites, a tela inicial exibirá uma pequena tela de fundo preto, com uma mensagem informando que a webcam foi detectada. Em seguida o serviço automaticamente perguntará se você aceita que ele se conecte à câmera. Clique no botão verde escrito "allow" (permitir). Depois a tela mostrará, em tempo real, o que a webcam irá registrar. Antes de dar início à filmagem, na mesma telinha surgirá outra mensagem pedindo que você faça algumas configurações. Primeiro fale próximo à webcam para checar o volume da gravação. Depois o site perguntará qual espaço do disco rígido do PC deverá ser usado para arquivar a videomensagem. Como a tecnologia usada por essas páginas é o Flash, que torna tudo bem simples, e a qualidade da gravação é razoável, o espaço exigido é ínfimo. Opte por 100 KB (kilobytes), que é mais do que suficiente. Então vem a gravação. Tirando o YouTube, que faz videomensagens de até 10 minutos, a maioria dos sites trabalha com um limite de dois a cinco minutos. Na hora de gravar, uma dica é ficar próximo à câmera e não se mexer muito. Webcams têm um sistema de detecção de movimento bem rudimentar, por isso quanto mais você se movimentar de um lado para o outro, mais a imagem ficará "picotada", cheia de pixels perdidos. Feita a filmagem, avalie o resultado. Não gostou? Refaça. Aprovou? Siga em frente. Na etapa seguinte, o site o consultará sobre a forma como pretende compartilhar o vídeo. A opção mais comum é enviá-lo para o e-mail de alguém. Geralmente os próprios sites abrem um espaço para se digitar o nome do contato e seu endereço eletrônico e para escrever uma mensagem para o vídeo. No YvideoO e Flixn é possível importar os contatos do Gmail, Yahoo! ou Outlook Express. Em tese é uma mão na roda, mas fica aqui a ressalva: para realizar isso é necessário cadastrar o seu e-mail e a senha correspondente, o que não é muito seguro em tempos de internet. O mesmo ocorre com os serviços que se integram aos blogs (fazendo postagens diretas) e às principais redes sociais. Opte por digitar o endereço de e-mail na hora de enviar o vídeo a alguém. E, se quiser colocar a gravação no seu blog ou enviá-la para o perfil de alguém no Orkut, copie o código "embed" do vídeo e o cole no site desejado. Fácil, não? Veja aqui alguns sites.