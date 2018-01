Deixe seu PC mais rápido em 2009

Fim de ano é a época perfeita para dar um trato no computador. Também, coitado, foi um ano inteiro de muito trabalho. Seu PC passou por várias instalações de programas – nem sempre úteis – e de games, visitou milhares de sites e fez download de inúmeros arquivos, músicas e vídeos para o disco rígido (HD). Sem falar nos vírus e outras pragas virtuais que tiveram contato com a máquina. "Em menos de cinco meses de uso, o computador já fica lento", diz Luciano de Freitas, da assistência técnica em informática Set Tec. "Para o Windows funcionar, o sistema grava tudo em arquivos temporários e qualquer programa, mesmo que desinstalado, deixa vestígios que provocam lentidão." Mesmo quem usa o PC só para navegar na web e abrir documentos do Office acaba judiando da máquina. É que o navegador grava no disco rígido uma penca de sites, imagens da web e cookies, os chamados arquivos temporários. Eles ajudam o browser a funcionar melhor no dia-a-dia, mas com o tempo perdem a função e passam a ocupar um espaço imenso no HD. NO PRÓPRIO WINDOWS O próprio Windows tem uma ferramenta de "Limpeza de Disco" que ajuda a excluir esses arquivos. Também é possível apagá-los pelo Internet Explorer ou Firefox. A opção fica nas configurações do navegador. Para saber onde encontrar e como usar essas ferramentas, veja o infográfico na página ao lado. Outro macete é excluir todos os programas inúteis que são carregados toda vez que o Windows é inicializado, contribuindo para a lentidão da máquina. Vá em Iniciar/Executar, digite msconfig e dê OK. Na aba Inicializar, retire os programas que você não quer mais, com cuidado para não limar programas antivírus e das placas de áudio e vídeo. Alguns programas listados nesse local servem apenas para buscar automaticamente atualizações de programas como Adobe, Java, iTunes, entre outros. Podem ser desativados sem prejuízo. Pelo menos a cada seis meses, é essencial desfragmentar o disco rígido, pois os arquivos gravados ocupam um espaço em seqüência no HD e, quando são apagados, esse espaço é liberado. Se outro arquivo com tamanho maior for gravado em cima, para caber nesses espaços livres ele será picotado em fragmentos. Imagine ter de carregar todos os fragmentos para abrir um arquivo só? É lentidão na certa. Por isso a desfragmentação é imprescindível, e também há uma ferramenta do Windows que faz isso. O Link também selecionou alguns programas disponíveis gratuitamente na web que facilitam esse trabalho de limpeza e otimização (veja mais detalhes ao lado). Quem costuma fazer manutenção com freqüência no PC não se arrepende: "Sempre limpo o registro do Windows, apago os arquivos temporários e faço backup dos arquivos antigos. Dividi o HD em dois e deixo as coisas mais importantes apenas em um deles. O computador fica um pouco mais rápido e dá menos problema", diz o arquiteto Raphael Cabral, de 33 anos. Todo esse check-up leva algumas horas (ou até mesmo dias, se a máquina tiver uso intenso). Por isso aproveite o tempo entre uma festa e outra para cuidar do seu PC. E comece 2009 com sua máquina em ponto de bala. SINTOMAS COMPUTADOR LENTO – Há vários fatores que causam lentidão no computador. Algum vírus pode ter infectado o seu PC. Porém, é mais provável que a performance esteja baixa porque você instalou muitos programas durante o ano, há pouco espaço no HD ou a memória RAM e o processador já não dão conta das tarefas que você realiza no computador. FALTA ESPAÇO – O Internet Explorer (ou qualquer navegador) e o Windows gravam milhares de arquivos temporários no PC, que perdem a utilidade em pouco tempo. Eles chegam a ocupar centenas de megabytes ou mais. Programas não usados também podem estar gravados sem nenhuma razão. Arquivos que você baixou ou recebeu pelo MSN, vídeos e PowerPoints enviados por e-mail também podem ser a razão da falta de espaço. WINDOWS DEMORA PARA CARREGAR – Programas inúteis estão carregando junto com o Windows.