Deixe seu perfil online com a sua cara

Está cansado da cor azul-bebê do Orkut? Quer ter um perfil do MySpace com uma cara só sua? E que tal tornar o Facebook compatível com o Orkut ou ter um wikisite personalizado no Limão? Foi-se o tempo em que os usuários das redes sociais tinham de se contentar com o layout e os recursos já predefinidos pelos donos desses sites. Cada vez mais, é possível dar seu toque pessoal, definindo a cor, a organização e as ferramentas. Uma das principais barreiras a esse movimento no Brasil foi quebrada na semana passada. Finalmente, depois de quatro anos e meio de existência, o Orkut permitiu trocar a cor do perfil. No MySpace, isso já era possível há muito tempo (veja abaixo). Agora, durante a Olimpíada, a rede social do Google também dá a opção de ter o perfil em verde e amarelo. "É uma ação com o Comitê Olímpico Brasileiro", diz o diretor de comunicação do Google, Felix Ximenes. Para testar a novidade, ao abrir o Orkut, é só clicar na estrela posicionada na barra superior. O layout será trocado por um papel de parede verde e amarelo com os dizeres (piegas) de "Time Brasil: um só grito, um só coração". "Não sou um torcedor fanático, só troquei mesmo porque estava enjoado da cor azul do perfil. Mas espero que venham outras opções para mudar. Gosto de deixar diferente", diz o estudante Breno Almeida, de 15 anos. Segundo Ximenes, do Google, embora muitas pessoas tenham aderido à novidade, não há planos de lançar novas opções. "E o layout em verde e amarelo será extinto quando as Olimpíadas terminarem." Ou seja, quem estiver animado com a mudança, vai ter de se contentar em breve só com o indefectível azul-bebê do site. APLICATIVOS Se a cor não deve mudar, pelo menos agora o usuário pode escolher e organizar as ferramentas que quer em seu perfil do Orkut. Desde o mês passado, a rede social, que nunca foi muito chegada em personalização, permite instalar aplicativos como tocador de música, visualizador de imagens, jogos, horóscopo e até um teste sobre a Bíblia. São 350 opções. Nesse quesito, porém, o Facebook ainda é líder absoluto. O site, que estreou seus aplicativos em 2007, tem cerca de 33 mil opções (veja abaixo). O estudante Alex Henrique Silva, de 19 anos, instalou em seu perfil o aplicativo mais popular do Orkut atualmente, o BuddyPoke. Nele, é possível criar um boneco 3D de si mesmo e interagir com outros usuários, como dar abraços, beijos e até socos. "Acho interessante personalizar o perfil. Mas a maioria dos aplicativos não me agradou. Colocar as músicas que eu gosto para tocar, por exemplo, é dar muita informação sobre mim para os outros." Instalar aplicativos no Orkut é muito fácil. Na barra esquerda do seu perfil, escolha a opção "adicionar apps". Abrirá uma uma lista de opções. O maior problema é justamente esse: encontrar nessa lista o que você deseja. Os aplicativos não são separados por categoria. Eles ficam dispostos de acordo com a popularidade entre os usuários. Para encontrar um aplicativo interessante, há duas opções: ou você percorre toda a lista de 350 opções ou utiliza o campo de buscas. Neste último caso, se você quiser um aplicativo de música, terá de pesquisar por "música" ou já saber o nome dele. Para lhe ajudar nessa tarefa, o Link selecionou ao lado algumas opções interessantes. Uma vez que você tenha escolhido a opção de aplicativo desejada, basta clicar nela e, depois disso, selecionar "adicionar aplicativo". Pronto. É possível inserir até 25 aplicativos ao seu perfil. Porém, apenas os três primeiros são visualizados de cara por você ou por quem visitar a sua página. Para os demais, fica uma lista na parte central do seu perfil, onde é preciso clicar no link "ver aplicativo inteiro" para abrir. ORGANIZE-SE Por ser possível exibir simultaneamente apenas três aplicativos no seu perfil, é preciso organizar-se. Com as mudanças no Orkut para disponibilizar os aplicativos, agora é possível arrastar e soltar as "caixas" que contém, além dos aplicativos, as suas pastas com fotos, os seus vídeos e a sua lista de depoimentos (os "testimonials") recebidos dos amigos. Sendo assim, é possível determinar que, por exemplo, o tocador de músicas fique acima da "caixa" com as suas fotos. E que depoimentos sobre você fiquem abaixo da lista de todos os aplicativos. Para tanto, basta clicar na "caixa" desejada e jogá-la para cima e para baixo. Coloque os seus três aplicativos mais importantes nas primeiras posições. Assim, você e seus amigos os visualizarão mais facilmente. Veja alguns aplicativos para o Orkut