Deixou o carro no valet? Cuidado, ele pode estar na rua As regras para o funcionamento dos valets já haviam sido abrandadas em São Paulo há pouco mais de um ano. Mas nem isso fez as empresas passarem a respeitar seus limites. Pelo contrário. Muitos clientes ainda têm seus carros parados nas ruas - embora acreditem que estejam em estacionamentos. Além disso, o restante da população sofre com "truques" que praticamente extinguem as vagas nas ruas paulistanas.