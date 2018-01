Delegação saudita viajará para o Iraque para reabertura de embaixada, diz agência

Segundo a agência, a Arábia Saudita também prevê a criação de um consulado geral na capital curda iraquiana de Arbil.

"A comissão técnica do Ministério das Relações Exteriores irá para a capital iraquiana Bagdá esta semana para coordenar com o Ministério das Relações Exteriores iraquiano as disposições necessárias para seleção e preparação de edifícios apropriados para as duas missões, em preparação para que eles possam começar a trabalhar na República do Iraque na primeira oportunidade", disse a agência saudita.

O presidente iraquiano, Fouad Masoum, visitou Riyadh no final do ano passado, aumentando as esperanças de uma tentativa de degelo nas relações entre os vizinhos árabes. A Arábia Saudita fechou sua embaixada em Bagdá em 1990, após a invasão do Kuwait pelo Iraque.

(Reportagem de Yara Bayoumy)