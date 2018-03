Delegada ouvirá parentes de menino morto em incêndio

Os parentes do menino Matheus Guimarães Salles Santana, de 9 anos, morto durante um incêndio no segundo andar de uma cobertura em Copacabana, na zona sul do Rio, na madrugada de domingo, 10, serão ouvidos esta semana, de acordo com informações da delegada Martha Rocha, titular da 12ª DP (Copacabana). A delegada instaurou nesta segunda-feira, 11, inquérito para apurar as causas do incêndio. Serão ouvidos também o oficial do corpo de bombeiros e um policial militar. De acordo coma delegada Martha, "peritos que estiveram no apartamento identificaram um único foco de incêndio justamente no cômodo onde estava a vítima". "Mas sem o laudo, que deve sair em 15 dias, é prematuro fazer qualquer consideração", conclui a delegada.