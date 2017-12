Delegado acusa tenente de agressão no interior de SP

Policiais da Rota, de São Paulo, estavam em Rio Claro para um trabalho de combate ao crime na cidade e apreenderam um suspeito que cumpre pena em regime semiaberto e o levaram para a delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo delegado, o suspeito não poderia ser preso porque não havia documentos para comprovar que ele era foragido.

"O oficial que conduzia a ocorrência começou a debochar e rir, como se tivesse algum circo aqui no plantão. Depois me chamou de bandido", afirmou o delegado. Segundo ele, o tenente o teria empurrado e depois tentado imobilizá-lo com uma gravata no pescoço. Dois outros PMs teriam sacado as armas.

A confusão fez com que o comandante local da PM e o delegado seccional, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fossem até o plantão policial. Tanto a Corregedoria da PM como a Civil vão apurar o caso.