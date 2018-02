Delegado agrediu Macarrão na cadeia, diz advogado

O episódio teria acontecido hoje, quando Macarrão foi perguntado pelo delegado - de nome não revelado - se queria trocar de advogado. "Ele disse que levou um tapa no peito e foi jogado no chão", afirmou Quaresma. Segundo o advogado, o delegado Edison Moreira, responsável pelas investigações do caso em Minas Gerais, disse que Macarrão será encaminhado para a realização de um exame de corpo delito.

Quaresma assegurou que vai divulgar o nome do agressor assim que a denúncia for formalizada. Nesta tarde, Macarrão estava sendo ouvido pelo corregedor geral da polícia mineira.