Delegado da PF vai assumir Secretaria Antidrogas em Curitiba

O delegado Fernando Francischini, que chefiava a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, em São Paulo, vai assumir na quinta-feira, 21, a Secretaria Municipal Especial Antidrogas de Curitiba. O objetivo da nova secretaria é reduzir os índices de homicídio e outros crimes ligados ao tráfico de drogas. "Vamos trabalhar principalmente com crianças e jovens, disputando seu tempo e atenção, oferecendo projetos com atividades interessantes, para cortar o fluxo financeiro do tráfico", disse Francischini. O prefeito de Curitiba, Beto Richa, está enviando à Câmara o projeto que cria a secretaria. Licenciado da PF, o delegado espera realizar um trabalho articulado com outras secretarias como Defesa Social, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, Ação Social e Assuntos Metropolitanos. Segundo o futuro secretário, haverá apoio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que privilegia ações em 11 regiões metropolitanas consideradas mais violentas. O governo federal pretende investir R$ 6,7 bilhões até 2012. Como delegado, Francischini participou do planejamento de grandes operações da PF, como as que resultaram nas prisões do traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadia e do contrabandista Law Kim Chong.