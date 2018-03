Delegado da PF vai assumir segurança em Alagoas

O delegado aposentado da Polícia Federal (PF) Paulo Rubim aceitou o convite do governador Teotonio Vilela Filho (PSDB) e comandará a Secretaria de Defesa Social. O convite só foi aceito quando Rubim conseguiu carta branca do governador para formar uma equipe de confiança e trabalhar no combate à criminalidade em Alagoas. Vilela confirmou na sexta-feira passada que havia feito o convite a Rubin, mas ele ainda estava pensando se aceitaria. Antes de se aposentar, Rubin foi superintendente da PF em Alagoas. Ele deve assumir a pasta da Defesa Social no início da próxima semana. O nome de Rubim já vinha sendo cogitado antes da exoneração do general Edson Sá Rocha, que foi derrubado pela onda de violência em Alagoas. O nome de Rubim foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Justiça, Tarso Genro, por Vilela, em reunião hoje em Brasília. O ministro é esperado em Alagoas na próxima semana.