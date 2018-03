Delegado pede prisão de jovem que atropelou frentista Com os primeiros depoimentos, o delegado do 4º DP do município paulista de Ribeirão Preto, Luís Geraldo Dias, pediu à Justiça a prisão preventiva do estudante Caio Meneghetti Fleury Lombardi, de 19 anos. Ele atropelou o frentista Carlos Alaetes Pereira Silva, de 37 anos, no posto posto Independência Service. A vítima está internada em estado grave. "Ele estava embriagado e drogado e vai responder inquérito por tentativa de homicídio, com dolo eventual, além de tráfico de drogas e por periclitação de vida, de natureza gravíssima, com danos materiais", afirmou. O Vectra dirigido por Lombardi arrancou uma das bombas de combustível antes de atingir o frentista, o que poderia ter provocado uma explosão. O delegado afirmou que cerca de 50 pessoas estavam no posto, que tem uma loja de conveniência bem freqüentada e quatro bombas de álcool e quatro de gasolina. Além disso, é vizinho de outro posto. Segundo Dias, uma explosão poderia provocar outras em cadeia. Lombardi, que estaria comemorado a aprovação num vestibular de direito de uma universidade particular, na noite de segunda-feira, atravessou o canteiro de uma avenida, esquivando-se de bater numa árvore e num poste de iluminação. Em seguida, atropelou o frentista e uma bomba de combustível, além de atingir outro veículo. Lombardi acelerou violentamente por algum tempo, "fritando" o pneu, que deixou marcas ainda visíveis de borracha no solo, enquanto o frentista estava sob o veículo. "Pedi a reconstituição dos exames periciais já feitos no local e aguardo os resultados do exame toxicológico do estudante", disse Dias. O exame foi feito no Plantão Policial para confirmar a embriaguez e o uso de lança-perfume por Lombardi. No carro foram encontrados seis frascos de lança-perfume (um deles usado). Tanto para Dias quanto para o delegado seccional, Benedito Antonio Valencise, essa quantidade pode configurar tráfico de drogas.