Delegado que conduziu Operação Satiagraha se afasta do caso O delegado Protógenes Queiroz vai se afastar das investigações da Polícia Federal que levaram à prisão do banqueiro Daniel Dantas, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, depois soltos, informou a assessoria de imprensa da PF na terça-feira. De acordo com a assessoria, Queiroz começa na segunda-feira em Brasília a etapa presencial de um curso que é dado a delegados que já passaram 10 anos na função. O delegado informou, segundo assessoria, que já tem outros projetos para depois de concluir as aulas, dentro de 30 dias, e que, portanto, não voltará às investigações do caso. A decisão do afastamento foi tomada depois de uma reunião entre o delegado e outros dirigentes da PF, disse a assessoria, que não soube dizer se os delegados Carlos Eduardo Pellegrini Magro e Karina Murakami Souza também pediram afastamento do caso. A PF informou também que o afastamento de Queiroz não afeta as investigações, uma vez que a equipe que participou da Operação Satiagraha continua no caso sobre crimes financeiros. (Reportagem de Maurício Savarese)