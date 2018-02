Delegado quer ouvir padrasto de Joaquim nesta 3ª feira

"Queremos confrontar as novas informações trazidas pela mãe sobre o ciúmes e as ameaças por causa do relacionamento", afirmou o delegado Paulo de Castro, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

A psicóloga Natália Ponte, de 29 anos, mãe de Joaquim, declarou à polícia que o padrasto tinha ciúmes da criança e que o relacionamento entre eles estava conturbado. O delegado afirmou nesta terça-feira que a Justiça concedeu a quebra do sigilo dos telefones do casal e de parentes para saber onde eles estavam na madrugada do dia 05 e com quem eles conversaram.

O casal contou inicialmente para a para a polícia que eles estavam na residência onde moram há quatro meses e que a mãe foi dormir. O padrasto teria colocado a criança na cama por volta da meia-noite e saiu para comprar cocaína, ficou fora cerca de 40 minutos, não encontrou a droga e voltou para casa.

O corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, em Barretos no domingo. A principal suspeita da polícia é uma possível superdosagem de insulina na criança, que era diabética. Exame feito pelo Instituto Médico Legal (IML) comprovou que a criança foi jogada no rio já sem vida, pois não havia água nos pulmões.

Um cão farejador da polícia identificou rastros do padrasto e da criança em um trajeto de sua casa até um ponto na beira do Rio Pardo, onde a polícia acredita que Joaquim tenha sido jogado. Imagens de duas câmeras de segurança obtidas pela polícia, e mantidas em sigilo, mostram - sem identificar - uma pessoa passando pelo local com um pano escuro e voltando sem nada.

Natália e Guilherme estão em prisão temporária, decretada desde domingo. O advogado de Longo, Antonio Carlos de Oliveira, esteve nesta terça na delegacia para obter cópia do inquérito.