Delegados envolvidos em operação no RS são afastados A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul afastou os delegados Leonel Carivali e Roland Short das investigações de uma ação policial que resultou na morte de um refém de uma quadrilha. A decisão foi tomada hoje, um dia depois da operação. A tarefa de esclarecer como ocorreu o tiroteio e quem foi o autor dos disparos que acertaram o agricultor Lírio Persch, de 50 anos, foi transferida para a Corregedoria Geral da Polícia Civil.