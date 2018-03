Delegados vão abrir inquéritos sobre danos em Teresina De acordo com informações da Polícia Militar, foram designados três delegados especiais para abrir e acompanhar os inquéritos referentes a danos ao patrimônio público decorrentes das manifestações realizadas na capital do Piauí. A PM confirmou que 18 pessoas foram presas, sendo que duas delas foram encaminhadas para a penitenciaria por já terem mandado de prisão em aberto. No balanço da polícia, 27 pessoas foram detidas desde o primeiro dia de manifestações. (AE)