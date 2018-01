Dell adia entrega de dados financeiros devido a investigações A Dell, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, anunciou que adiará a entrega de sua informação financeira do trimestre fiscal que terminou em 4 de agosto, devido a investigações em sua contabilidade, e também adiou um encontro com analistas financeiros previstos para esta quarta, dia 13. As investigações são feitas pela Comissão de Valores dos EUA (SEC, em inglês, o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil), pelo Departamento de Justiça dos EUA, assim como por um painel de auditoria interna da empresa. Segundo um comunicado da companhia, as investigações "indicaram a possibilidade de erros nos relatórios financeiros de períodos anteriores", mas não indica a extensão destes possíveis erros, nem se será necessário corrigi-los. A investigação do Departamento de Justiça se estende até 2002. "Não chegamos a conclusão alguma no assunto", disse em comunicado o presidente do comitê auditor da Dell, Don Carty, acrescentando que "continuamos a investigação em profundidade do tema". Os assuntos investigados têm relação com provisões, reservas e outros assuntos do balanço financeiro da empresa. "Cooperamos com as investigações e trabalhamos para resolver o tema o mais rápido possível", disse Michael Dell, presidente do Conselho de Administração da empresa fundada por ele. Como reflexo do adiamento, as ações da empresa caíram de US$ 0,36 (1,66%), para US$ 21,29 nesta segunda-feira.