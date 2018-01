Dell anuncia desktops com procesadores AMD A Dell anunciou nesta terça-feira o lançamento de um novo modelo de desktop equipado com processador da AMD. O novo modelo representa um grande passo para a principal concorrente da Intel, até pouco tempo atrás a fornecedora exclusiva de chips para a Dell, maior fabricante de Pcs do mundo. Em um discreto comunicado distribuído à imprensa, a Dell descreveu as características do Dell Dimension C521, chamando a atenção para o seu tamanho compacto, de "aproximadamente metade do tamanho exigido pelos outros desktops da linha Dimension". O micro será comercializado com o sistema operacional Windows Vista 1 da Microsoft. ?O novo Dimension C521 é um desktop compacto e mesmo assim oferece uma ampla seleção de opções que facilitam a personalização do equipamento pelo usuário, atendendo suas necessidades de produtividade e entretenimento, tanto no presente como no futuro?, explica Karla Wagner, Gerente de Produto da linha Dimension. Somente no final do documento é que a Dell chama a atenção para o processador da AMD, no caso os chips de duplo núcleo AMD Athlon 64 X2. A exemplo dos chips dual core da concorrente Intel, estes chips também apresentam desempenho melhor em atividades multitarefa. Os micros da linha Dimension também poderão ser equipados com os processadores AMD Sempron, AMD Athlon 64 e AMD Athlon 64 X2. O micro começa a ser vendido no Brasil a partir do próximo dia 20, com preço a partir de R$ 1049. Notebooks com chips AMD a caminho? Desde que a Dell anunciou que ia equipar servidores com chips da AMD, o mercado esperava que a empresa expandisse o emprego de processadores da companhia para outras linhas de produtos, como desktops e notebooks, quebrando de vez uma hegemonia de processadores da Intel com mais de uma década. Mas os anúncios não devem parar na nova linha de desktops com processadores da AMD. Sites especializados de tecnologia têm repercutido nas últimas semanas a informação de que a Dell também deve anunciar, até o final do ano, uma nova linha de notebooks da linha XPS equipados com processadores AMD. A fonte da informação é atribuída a executivos da Dell na Ásia, que já teriam admitido à imprensa local que foram feitas encomendas de processadores junto à AMD e outros componentes para portáteis. Segundo o site Inquirer, por exemplo, a empresa estaria aguardando o lançamento da plataforma de processadores 4x4 da AMD. Porém, procurada pelo portal do Estadão, a assessoria de comunicação da empresa afirmou que a política da Dell é de não comentar sobre produtos não-lançados oficialmente.