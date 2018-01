Dell anunciará demissão de mais de 400 na Irlanda

A fabricante americana de computadores Dell deve anunciar hoje a demissão de 450 funcionários de suas duas fábricas na Irlanda nos próximos 12 meses, confirmaram fontes do multinacional. A medida faz parte da reestruturação sofrida pela empresa para reduzir em 8% sua força de trabalho global, o que pode afetar cerca de 8.000 trabalhadores, segundo comunicado da Dell divulgado na quinta-feira passada, dia 31 de maio. Na nota, o diretor-executivo Michael Dell explicou que os cortes afetarão todas as fábricas. Os diretores da empresa na Irlanda precisaram que ainda não decidiram o número de demissões no país, mas os analistas acham que passará de 400. A Dell emprega 4.500 pessoas na Irlanda, 3.000 na fábrica de Limerick (sul) e 1.500 na capital, Dublin. Em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 4 de maio), a companhia teve lucros globais líquidos de US$ 759 milhões ou US$ 0,34 por ação, menos que os US$ 762 milhões ou US$ 0,33 obtidos no mesmo período de 2006. Embora os resultados superem amplamente as projeções dos analistas, as vendas de computadores pessoais da Dell vêm caindo nos últimos meses e a posição como líder do setor foi ocupada pela maior rival, a Hewlett-Packard.