Dell Brasil aposta em pequenas e médias empresas

Numa revolução em sua estratégia de venda direta de mais de 20 anos, a Dell passou a oferecer computadores em varejistas nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico este mês. Por aqui, no entanto, a aposta é no segmento corporativo, em particular nas pequenas e médias empresas, também conhecido pela sigla SMB, que buscam soluções. O diretor-geral da Dell Brasil, Raymundo Peixoto, disse à Reuters que no futuro, sem definir datas, a empresa terá uma estratégia consistente na busca do consumidor final no país. "Vai chegar um momento em que o mercado da Dell do Brasil estará maduro suficiente em pequenas, médias, grandes empresas, e já não terá onde crescer aí", afirmou na quarta-feira à noite. "Não temos pressa, mas temos agilidade. A gente está olhando isso o tempo inteiro, só precisa saber qual é o momento certo. Agora não é o momento, o foco é pequenas e médias empresas", disse. Perto de 90% da receita da Dell no Brasil vêm do mercado corporativo, sendo que o segmento de pequenas e médias é o que mais cresce, segundo o executivo. Para aproveitar melhor esse mercado, a Dell migrou a produção de Eldorado do Sul (RS) para Hortolândia (SP). Os ganhos de logística pela proximidade dos clientes corporativos e dos fornecedores serão repassados aos produtos, resultando em maior competitividade, segundo Peixoto. "Não investimos numa nova planta para crescer igual ao mercado", comentou o executivo, sem divulgar metas operacionais. E o mercado brasileiro é uma aposta forte da Dell. Em 2006, as vendas de computadores no país aumentaram 46%, para mais de 8 milhões de unidades. Este ano, de acordo com a Abinee, que representa as indústrias do setor, o mercado deve crescer 20%. O presidente da Positivo Informática, Hélio Rotenberg, líder de mercado, aposta em taxa mais elevada, de 35,5% até 2010, afirmou recentemente à Reuters. A Dell é líder na venda de PCs ao mercado corporativo e de servidores. Exportações e cobranças A nova fábrica de Hortolândia, interior de São Paulo, será também um pólo exportador para a América Latina --Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela-- e para a África do Sul. A unidade brasileira da Dell substituiu a da Irlanda como fornecedora para o mercado sul-africano há dois anos. Apesar do real sobrevalorizado, a Dell não está na fila das empresas que cobram do governo uma taxa de câmbio mais favorável. Cobra, sim, uma legislação mais flexível, que possa atrair a cadeia de fornecedores. "Tenho que ter custo competitivo, tem que ser entregue com qualidade mundial e no menor prazo possível", afirmou Peixoto sobre as exportações, afirmando que o custo da mão-de-obra continua razoavelmente competitivo mesmo com o efeito dólar. "Ficou um pouco mais cara, mas o efeito é pequeno." Neste ano, o dólar registra queda de cerca de 10% frente ao real, mas como até 70% das partes e componentes dos computadores são importados, o impacto do câmbio acaba sendo reduzido.