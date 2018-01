Dell buscará mercado de notebooks de baixo custo

A fabricante taiuanesa de laptops Compal Electronics vai produzir um produto de baixo custo para a Dell, em uma estratégia da empresa norte-americana para entrar no mercado de notebooks de baixo preço, publicou o Wall Street Journal. A Compal, que já é fornecedora da Dell, quer despachar 1 a 2 milhões de notebooks de baixo custo para a companhia norte-americana este ano, segundo publicou o jornal citando a Compal. O produto será disponibilizado globalmente. O jornal também citou a porta-voz da Dell, Colleen Ryan, afirmando: "O ponto principal é que nós vamos entrar no mercado com produtos que são menores, mais leves e que atendem mais a usuários móveis de uma maneira muito efetiva em termos de custo." Um representante da Dell não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. A Compal não pode ser contatada.