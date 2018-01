Dell começa a vender servidores com chips da AMD Depois de anunciados em maio passado, a Dell vai iniciar a venda de servidores equipados com processadores da AMD. Os novos equipamentos corporativos utilizarão chips da linha Opteron A empresa, que já vende computadores pessoais equipados com chips da principal concorrente da Intel (que era até então fornecedora exclusiva de chips para micros Dell), anunciou dois modelos diferentes: o PowerEdge 6950, com quatro chips Opteron; e o PowerEdge SC1435, com dois processadores.