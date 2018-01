Dell confirma expansão de operações com fábrica em São Paulo A fabricante de computadores Dell confirmou hoje a expansão de suas operações no Brasil com a abertura de uma nova unidade de montagem de computadores em São Paulo. Segundo a empresa, o movimento ajudará a companhia a atender o maior mercado consumidor de seus produtos, a região Sudeste, com destaque para São Paulo, já que outros fornecedores de componentes concentram suas operações no Estado. ?A razão para esta expansão é a proximidade com o principal mercado brasileiro e os principais clientes corporativos, melhorando os benefícios proporcionados pelo modelo de vendas diretas da Dell, além da proximidade com a nossa cadeia de suprimentos e principais parceiros de negócios. A Dell continuamente busca a melhor vantagem competitiva, com o objetivo de reduzir sua estrutura de custos e oferecer o que há de melhor em valor e benefícios a seus clientes?, explica Raymundo Peixoto, Diretor Geral da Dell do Brasil. A companhia também pretende usar a nova unidade para alimentar o mercado externo. Com isso, a empresa também desmente boatos anteriores de que cancelaria a montagem de Pcs no Rio Grande do Sul. A companhia continuará a montar computadores e notebooks, prestará serviços de suporte técnico, atendimento de televendas e desenvolvimento de aplicações em suas instalações com mais de 700 empregos diretos. A nova fábrica será inaugurada no município de Hortolândia. A Dell fechou nesta semana um acordo com a prefeitura da cidade, que fica no Estado de São Paulo. A nova unidade fabril, cuja capacidade não foi divulgada, deve entrar em operação ainda neste ano. Os valores de investimentos não foram divulgados.