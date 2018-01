Dell divulga resultados acima das expectativas

As ações da segunda maior fabricante de PCs do mundo subiram 7 por cento após o anúncio dos resultados, que foi divulgado poucos minutos antes do fechamento das bolsas, com investidores reagindo bem aos sinais de que o negócios da empresa podem estar se estabilizando.

"Os resultados foram bons em todos os níveis. Tivemos a receita subindo, a margem bruta subindo e, é claro, o lucro subindo", disse o analista da Collins Stewart Ashok Kumar.

"Eles enfrentaram um ambiente difícil para demanda, junto com a pressão sobre os preços, e parece que a empresa conseguiu navegar por essas correntes relativamente bem".'

Analistas consideraram as margens para os surpreendentes resultados melhores que o esperado, após a Dell ter alertado, há apenas seis semanas, que os maiores custos de componentes e os preços competitivos, entre outros fatores, iriam afetar as margens negativamente.

No entanto, a Dell registrou margens brutas de 18,7 por cento, graças ao que chama de uma política "disciplinada" de preços, assim como um aumento nas vendas em relação ao primeiro trimestre. Em Wall Street, esperava-se uma margem de 17,7 por cento.

"Obviamente, é um desempenho melhor que o esperado em se tratando da margem bruta", disse o analista da Needham & Co. Richard Kugele. "É animador em relação ao pré-anúncio de julho".

Kugele também chamou atenção para as projeções da Dell de que o segundo semestre do ano seria mais forte que a primeira metade, caso continue na mesma direção.

"Eles disseram o que precisavam dizer em relação ao segundo semestre, que ele deve ser maior que o primeiro", afirmou. "Um progresso lento mas contínuo a essa altura é bom o suficiente para mim".

Para o seu segundo trimestre, fechado em 31 de julho, a Dell informou um lucro líquido de 472 milhões de dólares, ou 0,24 dólar por ação, uma queda frente aos 616 milhões, ou 0,31 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a empresa teve um lucro de 0,28 dólar por ação, superando a estimativa média de analistas, de 0,23 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates.

A Dell, que sofreu com a queda nos gastos de empresas muito mais que algumas outras grandes companhias de informática, informou que a receita caiu 22 por cento, para 12,8 bilhões de dólares. Ainda assim, isso superou a estimativa em Wall Street de 12,6 bilhões.