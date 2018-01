Dell é acusada de vender chips de qualidade inferior na China A norte-americana Dell, a maior fabricante de computadores pessoais do mundo, foi acusada de fraude por consumidores chineses, que ameaçam levar o caso aos tribunais, informou a imprensa estatal. Segundo o jornal "China Daily", a Dell "enfrenta a possibilidade de centenas de processos" por ter vendido computadores com microprocessadores de qualidade inferior à anunciada. Vários usuários, incomodados pelo rendimento baixo de seus PCs, comprovaram que os chips não eram os prometidos e decidiram levar a empresa aos tribunais. A primeira denúncia foi apresentada por um comprador em 26 de julho, em Xangai, no leste da China. A segunda, representando 19 consumidores, surgiu no dia 8 deste mês, na cidade de Xiamen, no sudeste. Outros consumidores têm se queixado em fóruns na internet. A estimativa é de que pelo menos outros 500 usuários alegam que os chips de seus PCs são de qualidade inferior. "A Dell fraudou os consumidores chineses e deverá ser multada de acordo com a lei. Além disso, foi arrogante e ignorou as queixas dos consumidores", disse Guo Zhongfang, advogado da acusação no segundo processo, em declarações ao "China Daily". Representantes da empresa na China garantiram que tinham pedido desculpas pelo erro, oferecendo indenizações aos clientes insatisfeitos. Problemas Não é a primeira vez que a Dell enfrenta problemas com seus consumidores orientais. Em junho, a explosão de um computador portátil da marca no Japão causou um escândalo. Imagens do incidente foram publicadas em sites de todo o mundo. O fato aconteceu na cidade em Osaka e se deveu ao superaquecimento das baterias de um laptop. O caso foi criticado pela imprensa especializada. Segundo os principais dirigentes da firma, houve exagero por parte dos jornalistas. A imprensa econômica chinesa costuma se queixar de que os produtos vendidos pelas grandes multinacionais no país têm qualidade inferior à dos produzidos no Ocidente pelas mesmas empresas. As denúncias se estendem a automóveis e alimentos de conhecidas marcas européias.