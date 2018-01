Dell é outra a ter notebooks com HDs de memória flash O clube dos fabricantes de notebooks que usam chips de memória flash não pára de crescer. Depois da Fujitsu, da Samsung, da LG e da Sony, agora foi a norte-americana Dell que anunciou que terá notebooks usando dispositivos de armazenamento de dados baseados em chips de memória flash. Os novos micros pertencem à linha Latitude, nos modelos D420 e D620 ATG, e serão vendidos inicialmente nos Estados Unidos. O disco utilizado será o modelo de 32 GB da SanDisk (anunciado aqui, no Canal Vida Digital). Segundo dados divulgados pela Dell, o uso de chips de memória flash diminui o tempo de boot do sistema em 34% na comparação com os HDs convencionais que usam discos rígidos magnéticos.