Dell está pronta para lançar mini notebook, diz fonte

A Dell está pronta para lançar um mini laptop esta semana, afirmou uma fonte próxima do plano da companhia, na terça-feira, 2, confirmando reportagem do jornal Wall Street Journal. A fonte disse que o "mini" da Dell será um computador de baixo custo que tem dois-terços do tamanho de notebooks convencionais, e que será colocado para competir com o Eee PC da Asustek Computer e outros rivais em Taiwan e no Japão. O jornal citou "pessoas com conhecimento do aparelho", que disseram que o mini laptop da Dell deve ser vendido por menos de 400 dólares. O aparelho tem tela menor que nove polegadas e funciona com sistema operacional Windows, da Microsoft, ou Linux. Um porta-voz da Dell não estava disponível para comentar. A fonte confirmou que o novo modelo deve ser revelado na quinta-feira, como parte de um anúncio com a parceira Box.net, que fornece serviço de armazenamento de dados online para a Dell. Os mini notebooks se popularizaram entre usuários de aparelhos que querem acesso irrestrito não somente a email, mas a páginas da Internet e a documentos enquanto estão longe de seus desktops.