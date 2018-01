Dell faz reestruturação; dois executivos deixam empresa Dois dos principais executivos da Dell, a segunda maior fabricante mundial de PCs, estão deixando a companhia numa reorganização empresarial para aumentar as vendas. A Dell luta para recuperar terreno da rival Hewlett-Packard. A Dell declarou que Mark Jarvis, responsável pela área de marketing, está saindo da empresa. Mike Cannon, presidente para operações globais, se aposentará em 31 de janeiro e será substituído pelo veterano na Dell Jeff Clarke. O grupo será reorganizado em três unidades, separadas pelo tamanho dos seus clientes. "É uma grande mexida", disse Tim Ghriskey, da corretora de investimentos Solaris. "Mexidas como essa quase sempre trazem um resultado positivo. Mexe com os funcionários, os deixa mais motivados." A Dell planeja centralizar numa organização diversificada e global a venda de produtos para empresas. A nova unidade se dividirá em segmentos que gerenciarão as vendas para grandes companhias, governos e negócios pequenos e médios. A iniciativa da Dell se dá depois de uma queda no preço das ações da empresa neste ano. As ações caíram em 2008 quase 60 por cento. Ghriskey, da Solaris, afirmou que as mudanças fazem as ações da Dell mais atrativas. A sua corretora não tem na carteira ações da Dell ou da Hewlett-Packard. (Reportagem adicional de Paul Thomasch)