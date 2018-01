Dell fechará todos os quiosques nos Estados Unidos

A empresa Dell fechará todos os seus 140 quiosques nos Estados Unidos, um conceito lançado em 2002 para mostrar seus computadores, à medida que expande as vendas por meio de redes varejistas. Os consumidores podiam testar os computadores da Dell nos quiosques e então fazer pedidos dos produtos, mas eles não podiam levar o equipamento na hora. O conceito tornou-se obsoleto no ano passado, quando a Dell abriu mão de um modelo de negócio de 23 anos. Agora, cerca de 10 mil lojas oferecem os PCs da Dell, além deles serem vendidos via Internet. Em junho passado, a fabricante iniciou vendas no Wal-Mart e depois anunciou acordos com o varejista francês Carrefour e com o chinês GOME Electrical Appliances Holding, entre outros. Bob Kaufman, porta-voz da Dell, disse que a empresa manterá os cerca de 50 quiosques que tem fora dos EUA.