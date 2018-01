Dell inicia seleção para sua fábrica em Hortolândia A fabricante de computadores Dell iniciou a análise e recepção de currículos de candidatos a postos em sua nova fábrica no município de Hortolândia, em São Paulo. Os interessados em trabalhar na empresa podem cadastrar seu currículo no site da empresa, clicando no link ´Carreira´. Segundo informou a empresa, todos cadastros serão avaliados. As vagas em aberto serão divulgadas também pelo site, conforme o andamento do processo seletivo. ?Os candidatos devem ficar atentos e consultar a página periodicamente, pois as vagas serão abertas durante os próximos meses?, diz Paulo Amorim, Diretor de Recursos Humanos da Dell para o Mercosul. Seguindo o processo de seleção padrão da empresa, não serão aceitos currículos enviados por e-mail ou correio. A Dell anunciou em maio que está aumentando seus investimentos no País, expandindo a capacidade em sua central no Rio Grande do Sul, além de iniciar uma nova fábrica em Hortolândia, que deverá ser inaugurada até o final deste ano.