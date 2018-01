Dell irá ressarcir consumidores na China A fabricante de computadores Dell quer compensar os compradores de seus Pcs no mercado chinês. Muitos entraram com um processo contra a companhia afirmando que seus laptops tinham processadores diferentes do anunciado. A empresa, maior fabricante de Pcs do mundo e a segunda maior na China, atrás apenas da nativa Lenovo, atribuiu o ocorrido a um erro de marketing. Os consumidores teriam sido erroneamente informados a respeito de recursos que os micros que eles adquiriram não possuíam na verdade. (Com Agências Internacionais)