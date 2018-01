Dell lança computador ´sem´ sistema operacional A imprensa mundial replicou a notícia: a Dell está vendendo um computador com Linux. No Brasil, o mesmo anúncio assumiu um discurso um pouco diferente. A máquina será comercializada sem sistema operacional. No caso, será um notebook da linha Latitude, o D520, da linha nSeries. Segundo o informe da companhia distribuído à imprensa, o micro é voltado a clientes "que têm a necessidade de utilizar outros sistemas em suas máquinas". Entenda-se outros sistemas qualquer um que não seja alguma versão de Windows (XP ou Vista, as opções atuais). De fato, não há nenhum sistema operacional no micro, mas o mesmo vem acompanhado de um disco contendo o Linux FreeDOS, cuja instalação no notebook fica a cargo do usuário. A diferença? O D520 só terá suporte técnico relativo ao hardware. Qualquer problema de instalação ou problemas técnicos com software ficarão a cargo do usuário. O Latitude D520n é oferecido a partir de R$ 2.599,00. Pesando 2,2Kg, o portátil vem equipado com processador Intel Celeron M430, tela LCD de 15 polegadas, 512MB de memória e 1 ano de garantia, só para o hardware. Outros opções em Linux da Dell incluem os micros de mesa OptiPlex 745n, 740n e 320n, nas mesmas condições (sem sistema operacional) para empresas e, no caso de usuários domésticos, os modelos Dimension C521n e E521n.