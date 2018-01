Dell lança laptop mais fino do mundo

A Dell revelou nesta terça-feira seu laptop "de luxo", o Adamo, chamando-o como o mais fino notebook do mundo em um esforço para competir no mercado de computadores ultraportáteis de topo de linha definido pelo MacBook Air, da Apple.

A máquina revestida de alumínio tem espessura de 1,65 centímetros e vem com tela de 13,4 polegadas e drive de memória sólida de 128 gigabytes.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Lenovo lança notebook para competir com MacBook Air

Apple anuncia laptop ultrafino e locação online de filmes

Com preço inicial de 1.999 dólares, o Adamo está posicionado como a nova marca mais cara da Dell. Uma configuração diferente será vendida por 2.699 dólares. No Brasil, segundo o site da Dell, o preço é de cerca de 9.000 reais.

O Adamo tem por objetivo "declarar alguma coisa em termos de design, surpreender as pessoas por ser um Dell", disse John New, executivo de marketing do grupo. "O aparelho se destina ao consumidor de gosto exigente e disposto a pagar um pouco mais por isso."

A Dell vem trabalhando para gerar interesse pelo Adamo, cujo nome vem da expressão latina para "se apaixonar por". Informações sobre o novo modelo começaram a vazar no final do ano passado, e a empresa realizou um evento em janeiro, em Las Vegas, onde ofereceu um vislumbre passageiro do laptop, nas mãos de uma modelo.

A Apple ajudou a lançar a categoria dita ultraportátil, no ano passado, com o MacBook Air, que tem 1,9 centímetros de espessura e era até agora o mais fino laptop do mundo.

O Adamo, com peso de 1,8 quilo, é mais pesado que o Air, com 1,36 quilo. O modelo da Apple tem preço inicial de 1.799 dólares.

A maioria dos fabricantes de computadores pessoais, incluindo o Lenovo Group, Hewlett Packard e Sony vende ultraportáteis.

A Dell tem tentando revigorar sua marca junto aos consumidores, em meio a esforços para diversificar base de receita. Clientes empresariais respondem por cerca de 80 por cento do faturamento da companhia, e os computadores pessoais por 60 por cento.

Na semana passada, a Dell lançou o Studio One 19, por 799 dólares, um PC com tela sensível a toques que pode ser usado na cozinha ou na sala de estar. O produto será disponibilizado inicialmente no Japão e depois irá para outros países.

As ações da Dell recuaram 13 por cento desde o início deste ano, enquanto os papéis da Apple saltaram 12 por cento. A Dell, entretanto, tem apresentado performance melhor que a HP, cujas ações despencaram 20 por cento desde o início de 2009.