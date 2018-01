Dell lança no Brasil notebook com chip AMD A Dell, que já havia anunciado internacionalmente o início da venda de notebooks equipados com chips da AMD (desde sua fundação, a empresa mantinha uma exclusividade com a Intel), anunciou agora o início das vendas no Brasil de um modelo de portátil equipado com os processadores AMD Turion 64 X2 (de duplo núcleo), Mobile Turion 64 e Mobile Sempron. A linha que receberá os chips é a Latitude 131L, micros mais compactos e voltados para usuários finais e pequenos escritórios. O modelo utiliza tela de 15,4 polegadas, traz garantia e suporte técnico por um prazo de até três anos, sendo que este serviço pode ser prestado por técnicos da Dell ou por parceiros autorizados. O micro segue o esquema de montagem da Dell, em que o usuário pode construir o micro segundo suas especificações e necessidades. O modelo inicial, com o processador Mobile Sempron custa a partir de R$ 2.649,00.