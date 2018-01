Dell lança notebook Latitude com preço mais acessível A Dell lançou no mercado brasileiro um novo modelo de notebook, o Latitude 120L, modelo de baixo custo e que promete não economizar em recursos e portabilidade. Comercializado a partir de R$2.699,00, o Latitude 120L cobre tarefas essenciais de computação, como processamento de textos, e-mail e acesso à internet. Seu peso inicial é de apenas 2,85 kg, podendo ser configurado com os chips Celeron M ou Pentium M da Intel, tela de 14.1 ou 15 polegadas widescreen; disco rígido de 40GB a 80GB; além de uma variedade de drives ópticos fixos com modelos que incluem até gravadores de DVD. Acesso a redes Wi-Fi é um recurso opcional neste modelo.