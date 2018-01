Dell lança notebooks com chips AMD A Dell anunciou nesta semana o lançamento dos primeiros notebooks da marca equipados com os processadores da AMD. Destinados ao mercado de entrada, o destaque dos modelos é o baixo custo, o que permitirá à empresa concorrer com ofertas de outros fabricantes. Ficando restrita aos processadores da Intel desde sua fundação, há 12 anos, a Dell começou a perder terreno para outros fabricantes que usavam chips da AMD, mais baratos, e que apresentaram uma boa melhora em termos de performance ao longo dos anos. A linha Inspirou 1501 poderá usar processadores AMD Sempron, AMD Turion 64 e AMD Turion 64 X2, com preços a partir de US$ 549 no mercado norte-americano. A linha Latitude de notebooks também ganhará processadores da AMD, como a linha Turion, com preços a partir de US$ 899.