Dell planeja entrada no mercado de smartphones, diz jornal

A Dell está planejando ingressar na arena dos celulares inteligentes já no próximo mês, produzindo e vendendo aparelhos para revitalizar uma operação afetada pela queda nas vendas de PCs. O plano também deixará a companhia em briga mais ferrenha com a Apple, publicou o Wall Street Journal. A segunda maior fabricante de computadores pessoais do mundo, que está projetando protótipos há mais de um ano, esta focando em smartphones como os produzidos pela RIM e Apple, afirma o jornal, citando fontes próximas do assunto. Se lançados, os celulares serão baseados nos sistemas operacionais Android, do Google, e Windows Mobile. Um dos modelos pode vir equipado com tela sensível a toques, como o iPhone, publicou o jornal. Entretanto, a Dell não finalizou seus planos e pode abandoná-los, inclusive. Representantes da Dell e da Microsoft não comentaram o assunto e o porta-vozes do Google não estavam disponíveis para falar. A empresa de pesquisa IDC espera que os embarques de smartphones cresçam 8,9% em 2009, numa performance melhor que o previsto declínio do mercado celular como um todo no mundo. O presidente-executivo da Dell, Michael Dell, que retornou em 2007 para a empresa que fundou, tem explorado novos mercados, mas tentativas anteriores da empresa de se diversificar para novas áreas, incluindo um plano para venda de players de música digital, foram abandonados. A Dell contratou Ron Garriques, ex-chefe de celulares da Motorola, para movimentar sua divisão de produtos de consumo. Por causa de uma cláusula de não concorrência, Garriques está barrado de trabalhar com celulares até fevereiro.