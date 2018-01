Dell planeja vender fábricas de computadores, diz jornal

A companhia americana Dell planeja vender suas fábricas de computadores pessoais no mundo todo e terceirizar sua produção para reduzir custos e melhorar sua rentabilidade, assegura hoje o diário econômico The Wall Street Journal. "Uma pessoa que está ciente do plano disse que esperava que a empresa vendesse a maioria de, e possivelmente todas, suas fábricas nos próximos 18 meses e outras poderiam ser fechadas", afirma o diário. A Dell, que tem fábrica no Brasil, está atrasada em relação a seus rivais, que aproveitam a economia gerada pela terceirização da produção. O "Wall Street Journal" adverte que qualquer venda está condicionada a que a Dell encontre compradores e que os candidatos mais prováveis são grandes fabricantes sobv regime de terceirização, a maioria deles na Ásia.