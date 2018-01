Dell pode ter desktop com AMD até o final do ano Até setembro, a Dell, maior fabricante de PCs do mundo, deve adotar um modelo de desktop equipado com um processador da Advanced Micro Devices. A informação foi dada pelo analista Glen Yeung, do Citigroup, e reflete a perspectiva de que a empresa seja pressionada por custos a adotar os processadores da AMD também em seus micros. Dessa forma, a empresa seguiria os passos de concorrentes como a HP, ao usar processadores mais baratos para baixar custos de produção de desktops e laptops. A informação agitou o mercado de tecnologia nesta semana, porque não seria a primeira vez que a Dell rompe uma parceria de 22 anos mantida com a Intel, a única fornecedora de chips para equipamentos da empresa, de servidores a laptops: a Dell anunciou neste ano que incorporaria chips da AMD em linhas de servidores. Então, não seria estranho pensar que a companhia expandiria o uso de processadores da AMD em outras linhas de computadores. Segundo a análise do Citigroup, fornecedores de componentes do mercado asiático também estariam sinalizando este movimento, que resultaria em lançamentos de novos micros a partir de setembro. A Dell, contudo, não fez qualquer comentário sobre a análise do Citigroup.