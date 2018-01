Dell prevê duplicação do número de computadores em 5 anos

Nos próximos cinco anos duplicará o número de usuários de computadores, que deve chegar a 2 bilhões, o que reflete o inesgotável potencial do setor, afirmou nesta sexta-feira, 9, Michael Dell, fundador e presidente da Dell Computers. "A cada dia, 500 mil pessoas entram pela primeira vez na internet, e, a cada minuto, são carregadas seis horas de vídeo no YouTube", afirmou Dell, em conferência na cidade mexicana de Monterrey. Na sua opinião, embora alguns especialistas considerem que o mercado da tecnologia da informação já esteja maduro, a realidade demonstra que o setor é "muito dinâmico" e que ainda tem "muito potencial". Dell, que também é diretor-geral da firma americana, lembrou que cada vez se requerem servidores mais potentes que armazenem maior quantidade de informação, assim como computadores que tenham discos rígidos e memórias mais amplas. Segundo Dell, sua empresa realizou recentemente uma aliança com um distribuidor da China para que venda seus produtos em diversas metrópoles. "Na América Latina, África, Ásia e no Oriente Médio, existe um 'boom' global da economia", comemorou o dono da empresa. Além disso, afirmou que a maioria dos governos das nações emergentes, como Brasil, China, Índia e México, se deram conta da importância de que as escolas tenham computadores, "para que as crianças aprendam as ferramentas do século 21". "Acelerar a democratização da tecnologia é uma das prioridades para elevar o nível de vida das economias emergentes", afirmou.