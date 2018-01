Dell sai do mercado de PDAs e cancela linha Axim A Dell anunciou nesta segunda-feira, dia 9, o fim da produção da linha de handhelds Axim. A empresa também retirou do site brasileiro, como já havia feito no site dos EUA os portáteis (a companhia só pratica vendas diretas, pela Web ou televendas). Com esta baixa, o mercado de fabricantes de handhelds fica ainda mais concentrado, perdendo espaço para as empresas que produzem smartphones. No Brasil, por exemplo, o fim da linha Axim só deixará duas marcas oficiais de PDAs: Palm e HP. As duas empresas, no entanto, já produzem smartphones que são comercializados no País. Embora o fim da comercialização dos PDAs se estenda ao Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos, a empresa manterá a garantia e serviços de suporte técnico. Por meio de seu escritório brasileiro, a Dell confirmou que a companhia não tem planos de fabricar nenhum produto novo nesta linha.