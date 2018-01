Dell também embutirá Skype em seus micros Pouco depois de anunciar uma parceria com o site de buscas Google, pelo qual embutirá softwares de busca em seus micros, a Dell anunciou uma parceria com a Skype, produtora do popular software de conferências pela internet (também conhecida pela sigla VoIP, de voz sobre IP), pela qual também fornecerá o software em seus micros portáteis. O software virá instalado nos novos modelos Dell XPS. O modelo topo de linha o XPS M2010, aliás, é um notebook vitaminado que traz tela widescreen de 20 polegadas, teclado integral com teclas numéricas e webcam integrada de 1,3 Megapixel para videoconferências (as versões mais recentes do Skype admitem vídeo nativo, além das conferências por voz). O XPS M2010 usa processador Core Duo da Intel, traz a placa aceleradora gráfica ATI Radeon X1800, teclado Bluetooth destacável e leitores para 12 tipos diferentes de cartões de memória. Tudo isso deve custar cerca de US$ 3500 no mercado norte-americano. "Como fornecedora de notebooks, a Dell está empenhada em oferecer tecnologia avançada que proporcione conectividade de voz e vídeo em qualquer lugar", disse Brett Faulk, diretor de marketing mundial de notebooks de consumo.