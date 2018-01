Dell testa aparelho para concorrer com iPod, diz 'WSJ'

A fabricante de computadores Dell vem testando nos últimos meses um player digital de música que deve chegar às prateleiras em setembro, informou o Wall Street Journal, citando diversos representantes da companhia. A nova investida da Dell mira o mercado dominado pela Apple, que tem frustrado empreitadas. Empresas como Microsoft e Sony tentaram - e fracassaram - ingressar no nicho dominado pelo iPod e pelo Itunes. O aparelho que a Dell vem testando apresenta uma pequena tela de navegação e botões de controle básicos para seleção de músicas, segundo o jornal. Ele se conectaria aos serviços online via conexão Wi-Fi com a Internet, e a Dell deve colocá-lo a venda por menos de 100 dólares, afirmou o WSJ. A primeira empreitada da Dell no mercado musical foi em 2003, numa grande decepção. A companhia se retirou do mercado de tocadores de música depois que seu player DJ Ditty não obteve muito sucesso. Desta vez, se a empresa levar à cabo o novo player de música, a estratégia é diferente, afirmou Michael Tatelman, vice-presidente de vendas ao consumidor da Dell, segundo a publicação. Em vez de simplesmente vender um hardware atrelado a algum tipo de serviço de música, como em 2003, a Dell irá trabalhar em programas para um leque de PCs portáteis que permitirá aos usuários fazer download e organizar música e filmes de diversas fontes online, acrescentou o Wall Street Journal.